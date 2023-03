Eine Verstaatlichung der Credit Suisse hätte im Urteil der Schweizerischen Nationalbank keine Vorteile gebracht.Zürich - Eine Verstaatlichung der Credit Suisse (CS) hätte im Urteil der Schweizerischen Nationalbank (SNB) keine Vorteile gebracht. «Der Bundesrat, die Finma und die SNB prüften in den vergangenen Monaten alle möglichen Lösungen», sagte SNB-Vizepräsident Martin Schlegel am Donnerstag in einem Interview mit der «NZZ». Da sich nicht abgezeichnet habe, dass die Credit Suisse den Turnaround aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...