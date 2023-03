73 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sind "unzufrieden" oder "nicht so zufrieden" mit den Fortschritten bei der Energiewende im Land. Das geht aus einer repräsentativen forsa-Umfrage hervor, die vom Energiespeicher-Unternehmen Tesvolt beauftragt wurde. Als größte Hürde für die Umsetzung der Energiewende sehen die Menschen in Deutschland laut der Umfrage aktuell zu viel Bürokratie (77 %). Auch hohe Investitionskosten (48 Prozent), starke Interessenverbände (47 Prozent) und fehlende Infrastruktur ...

