Die Inventx AG beruft mit Sandra Daub eine ausgewiesene Digital-Innovation- und Digital-Banking-Spezialistin in ihren Verwaltungsrat.Chur - Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, beruft mit Dr. Sandra Daub eine ausgewiesene Digital-Innovation- und Digital-Banking-Spezialistin in ihren Verwaltungsrat. Mit Karrierestationen bei Gartner, NOUMENA Digital, Synpulse oder Crealogix bringt sie mehr als 20-jährige Erfahrung in der Strategieberatung, in digital Finance und im...

Den vollständigen Artikel lesen ...