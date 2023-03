Der PV-Projektentwickler hat ein Anlagenportfolio von 193 MW verkauft - inklusive es 180 MW-Projektes, das noch in Entwicklung ist. Enerparc Australia, Teil der Enerparc-Gruppe, einem der führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen, veräußert insgesamt 193 MW seines PV-Portfolios in Australien an Ingka Investments, den Investmentarm der Ingka-Gruppe. Ingka ist einer von elf Franchisemnehmern des Möbelkonzerns Ikea. "Mit unseren eigenen Solarparks und Windparks wollen wir Erneuerbare Energien ...

