Berlin - Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat den Auftritt von König Charles III. im Bundestag als liebenswürdigen und humorvollen Beitrag zum deutsch-britischen Verhältnis gelobt. "Wir haben ja alle so ein Image im Kopf, das durch Medien gemacht wird oder durch Serien wie 'The Crown'", sagte Lindner dem TV-Sender "Welt".



Es habe sich jedoch gezeigt, dass dies mit der realen Persönlichkeit gar nichts zu tun habe. "King Charles hat hier eine, wie ich finde, liebenswürdige, sehr persönliche Erklärung zur deutsch-britischen Freundschaft abgegeben, mit viel Humor", sagte Lindner. "Und ich glaube, das hat wirklich was gebracht, auch für den Alltag, so dass Briten und Deutsche trotz und nach dem Brexit doch näher zusammenkommen."