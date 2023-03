In seiner neuen Funktion wird Ralf Oberbannscheidt die Teams und die weitere Entwicklung der aktiv verwalteten Themen-Anlageprodukte leiten.Rotterdam / Zürich - Ralf Oberbannscheidt wurde von Robeco zum Global Head of Thematic Investing ernannt. In dieser Funktion wird er die Teams und die weitere Entwicklung der aktiv verwalteten Themen-Anlageprodukte leiten. Diese Investmentteams mit Sitz in Rotterdam und Zürich verwalten zusammen rund 18,7 Milliarden Euro in verschiedenen Anlagestrategien. Ralf Oberbannscheidt wird ab dem 1.

