Der Münchner Konzern konnte seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr fast verdoppeln. Auch in Zukunft rechnet Baywa mit weiterem Wachstum und guten Ergebnissen.Nach eigener Einschätzung war es ein "Ausnahmejahr" für die Baywa AG. Im angelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete der Münchner Konzern neue Rekordmarken beim Umsatz und Gewinn. So sei der Umsatz von 19,8 auf 27,1 Milliarden Euro gesteigert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) hat sich demnach auf 504,1 Millionen Euro gegenüber dem Jahr davor fast verdoppelt. Bereits im vergangenen ...

