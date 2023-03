Die Organisation "Financial Literacy Study of Adults" (FILSA) hat untersucht, wie gut Menschen über grundlegende Finanzkonzepte und -tools informiert sind.London - Ob es darum geht, große Anschaffungen zu tätigen, ein Budget zu erstellen oder die Gebühren auf unseren Bankkonten und Investitionskosten zu verstehen - viele Erwachsene haben nicht genügend Grundkenntnisse im Bereich Finanzmanagement. Die Organisation "Financial Literacy Study of Adults" (FILSA) hat untersucht, wie gut Menschen über grundlegende Finanzkonzepte und -tools informiert sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...