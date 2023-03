Der Schweizer Aktienmarkt hat auch den vierten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Die am Vortag noch knapp verfehlte Marke von 11'000 Punkten wurde deutlich überschritten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch den vierten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Die am Vortag noch knapp verfehlte Marke von 11'000 Punkten wurde deutlich überschritten. Vor allem Finanz- und Technologiewerte führten die Entwicklung an vorderster Front an. Insgesamt sei die Stimmung im Markt weiterhin gut und die Geschäfte verliefen «in ruhigen Bahnen», wie ein Händler saget.

