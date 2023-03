Es sieht im Moment so aus, als ob sich Deutsche Wohnen ISIN: DE000A0HN5C6 wieder nach oben kämpft. Nach einem 6-Monats-Hoch im Januar sah es zunächst nach einer Seitwärtsbewegung aus, aber am 07. März war es damit vorbei und der Kurs stürzte von 23,17 Euro bis auf 16,61 Euro am Mittwoch ab. Vom Tief gab es eine Gegenreaktion und am Donnerstag ging es weiter Richtung Norden. Nach einem Tagesgewinn von 4,61 Prozent ist die Aktie am Widerstand angekommen ...

