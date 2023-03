Am 21. März hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit United Internet ISIN: DE0005089031 aufgezeigt, die man aber als "Treffer ohne Gewinn" verbuchen muss. Der unseren Abonnenten genannte Einstiegskurs wurde nicht erreicht und man sieht am Kursverlauf, dass wir nichts falsch gemacht haben. Nach dem Bruch der Unterstützungszone bei 17,00 Euro ging es am Donnerstag auf bis zu 15,315 Euro im Tagesverlauf nach unten ...

