In den vergangenen Wochen war die Angebotslage bei Eissalat knapp, was zu deutlichen Spannungen am Markt führte. Mit den nun zunehmenden Mengen aus dem spanischen Anbau stabilisiert sich die Marktlage aktuell wieder, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com An den deutschen Großmärkten steht zurzeit ausreichend spanische Ware bereit,...

