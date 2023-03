Zwei Monate nach dem Ende der aktuellen Saison für Frischmangos (2022/2023) hat Peru insgesamt 226.801 Tonnen verschifft, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem gleichen Zeitraum der vorherigen Saison entspricht. In der letzten Woche wurden jedoch 10.238 Tonnen verschickt, was 3 % weniger ist als in der gleichen Woche der letzten Saison, berichtet Agraria.pe. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...