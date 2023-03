Im Restaurant möchte ich nicht Kunde sein. Ich möchte auch keine Effizienz, keine reibungslosen Abläufe und kein einfaches Feedback. Im Restaurant möchte ich Gast sein.Wer mich kennt, weiss: Gastronomie ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe jahrelang während des Studiums und später auch neben meiner Arbeit als Nationalrätin als Servicekraft, aber auch in der Küche in der Gastronomie gearbeitet und es geliebt. Noch heute verfolge ich Trends in der Gastrobranche mit grossem Interesse, lese die Zeitungen von Gastrosuisse und Hotellerie Suisse und bin regelmässig...

