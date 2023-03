Neue Parkplätze waren der erste Geltungsbereich der Solarpflicht in Baden-Württemberg. Für bestehende Parkplätze mit PV-Anlagen soll es nun Zuschüsse geben. Parkplätze mit PV-Anlagen zu überdachen, ist eine Maßnahme, mit der Baden-Württemberg die Energiewende voranbringen und klimaschädliche Treibhausgasemissionen verringern will - dafür gibt es nun auch eine Förderung. Das am gestrigen Donnerstag Programm gilt für Photovoltaik-Anlagen auf bestehenden Parkplätzen mit mindestens 35 Stellplätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...