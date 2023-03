Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel dank positiven US-Vorgaben etwas fester. Die Sorgen um den Zustand des US-Banksystems hätten sich weiter beruhigt, meint ein Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel dank positiven Vorgaben aus den USA etwas fester. Die Sorgen um den Zustand des US-Banksystems hätten sich weiter beruhigt. «Das Gröbste scheint überstanden zu sein», meint ein Händler. Nun richteten die Anleger ihren Fokus auf die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus dem Euroland und die PCE-Daten aus den USA...

