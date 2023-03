Das Startup kündigte die Integration von Microsoft Azure OpenAI Service und GPT-3 in seine KI-gesteuerte Client Intelligence Plattform sowie die Erweiterung seiner Startfinanzierung an, sodass es insgesamt 16 Millionen US-Dollar erhält.Das Startup kündigte die Integration von Microsoft Azure OpenAI Service und GPT-3 in seine KI-gesteuerte Client Intelligence Plattform sowie die Erweiterung seiner Startfinanzierung an, sodass es insgesamt 16 Millionen US-Dollar erhält. Unique wurde 2022 zu einem der TOP 100 Schweizer Startups gekürt. Unique wurde 2021 in Zürich von den Schweizer Unternehmern Manuel Grenacher und Andreas Hauri...

