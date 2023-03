Die Enphase Energy hat ihre ersten Mikro-Wechselrichter aus europäischer Produktion ausgeliefert. Sie stammen aus der Flex-Niederlassung in Timisoara, Rumänien. Die Lieferung der ersten Mikro-Wechselrichter aus Europa ist laut Enphase ein Meilenstein der 15-jährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Bereits im April 2022 hatten die Firmen den Ausbau der Produktion angekündigt. Mit der Fertigung in Europa sollen nun die Lieferzeiten für europäische Kunden kürzer werden. So sei Enphase in der ...

