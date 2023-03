Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nochmals zugelegt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nochmals zugelegt. Mit guten Vorgaben aus den USA und Asien im Rücken gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,34 Prozent auf 4299,95 Zähler. Damit steuert der Leitindex des Euroraums auf ein Plus von rund 13 Prozent auf Quartalsbasis beziehungsweise seit Jahresbeginn zu. Der französische Cac 40 stieg am Freitag zuletzt um 0,45...

Den vollständigen Artikel lesen ...