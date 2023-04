Berlin - Die tourismuspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, Anja Karliczek, hat angesichts des Ferienbeginns und des Osterverkehrs die Ampel aufgefordert, den Flughäfen bei der Personalgewinnung zu helfen. "Die Bundesregierung sollte die offensichtlich schwierige Personalrekrutierung unterstützen, zum Beispiel durch eine Beschleunigung und bundesweite Gültigkeit der erforderlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung", sagte die CDU-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Übergangsweise sollte außerdem der befristete Einsatz von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten erleichtert werden. Dafür brauchen wir auch mehr Personal an den entsprechenden Botschaften." Karliczek mahnte auch eine Beschleunigung der Sicherheitskontrollen an. "Wir sehen, dass die Unternehmen und Flughäfen sich bemühen, personell und operativ die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich das Abfertigungs- und Kofferchaos nicht wiederholt", sagte die Christdemokratin.



"Dazu muss aber auch die Bundespolizei ihren Beitrag leisten, um den Ablauf der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen zu optimieren."