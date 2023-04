Am 19. Februar hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Chance mit Air Liquide ISIN: FR0000120073 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Der Linde-Konkurrent hat starke Zahlen vorgelegt und will im neuen Geschäftsjahr die Profitabilität steigern. Mit dem Anstieg auf 149,78 Euro hat die Aktie am Freitag ein neues 6-Monats-Hoch erreicht. Wir sehen oberhalb von 150,00 Euro eine Gewinnchance von rund 10% und damit eine Trading-Chance. ...

