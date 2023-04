Unser Zocker-Tipp vom 12. März bewegt sich wieder nach oben und wer den Aktiengewinn kassiert hatte, konnte nach unserem Hinweis noch einmal einsteigen. Konkret hatten wir in unserer Stellungnahme am 19. März geschrieben: "Beim Energiekonzern hat die Charttechnik funktioniert, maximal konnte man am Montag 13,54 Prozent Gewinn machen. Sicher haben einige Abonnenten den Gewinn sofort mitgenommen. Nach einem Ausflug nach unten bis 3,00 Euro im Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...