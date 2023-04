Erst am letzten Sonntag hatten wir auf eine Trading-Chance mit Turtle Beach ISIN: US9004502061 hingewiesen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Kurzfristig betrachtet befindet sich Turtle Beach in einem schönen Aufwärtstrend, mit dem Anstieg über die gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200-Tage wurden frische Kaufsignale geliefert. Sollte die Aktie die Stärke beibehalten, könnte sich die Rallye ausdehnen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...