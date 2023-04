Magdeburg - Zum Abschluss des 26. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hansa Rostock beim Debüt des neuen Cheftrainers Alois Schwartz 0:3 beim 1. FC Magdeburg verloren. Damit bleiben die Hanseaten Vorletzter in der Tabelle, Magdeburg klettert auf den elften Rang.



Die Hausherren waren am Sonntag von Beginn an das bessere Team. In der 29. Minute konnten sie nach einem Abwehrfehler der Gäste durch einen Treffer von Amara Condé verdient in Führung gehen. Mehrere weitere gute Chancen vergaben sie aber zunächst. Richtig bitter wurde es für Rostock aber ab der 57. Minute, da sie nach Gelb-Rot für John Verhoek mit einem Mann weniger auf dem Platz auskommen mussten.



In Überzahl konnten die Magdeburger schnell durch Jason Ceka erhöhen. Das war dann auch die Vorentscheidung. Ceka legte in er 70. Minute sogar noch einen weiteren Treffer nach. Für Magdeburg geht es am kommenden Sonntag in Regensburg weiter, Rostock ist zeitgleich gegen Kiel gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntag: Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 2:3, SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth 3:2.

