Köln - Im ersten Sonntagsspiel des 26. Bundesliga-Spieltags haben sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach 0:0 getrennt. Über den gesamten Spielverlauf waren die Hausherren die aktivere Mannschaft.



Die Gladbacher schafften es kaum, in der Offensive für Entlastung zu sorgen. Auf der anderen Seite gingen die Kölner aber zu fahrlässig mit ihren Chancen um, sodass sie sich im Rhein-Derby am Ende trotz mehrerer Druckphasen mit nur einem Punkt begnügen mussten. In der Tabelle steht Köln damit weiter auf Rang 13, während die Fohlen auf dem zehnten Platz verweilen. Für Köln geht es am Samstag in Augsburg weiter, Mönchengladbach ist am kommenden Sonntag gegen Wolfsburg gefordert.

