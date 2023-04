Schlecht entwickelte sich im März insbesondere die Subkomponente Auftragsbestand. Diese notiert nun auf dem tiefsten Stand seit Juni 2020.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im März weiter eingetrübt. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind weniger gut gefüllt als im Vormonat. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex (PMI) ist im März um 1,9 Punkte auf 47,0 Zähler gefallen, wie die Credit Suisse am Montag mitteilte. Er liegt damit am unteren Rand der Erwartungen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen...

Den vollständigen Artikel lesen ...