"Auf die Rezession müssen die Notenbanken mit der Senkung ihrer Leitzinsen reagieren, so die Erklärung für die inverse Zinskurve. So einfach ist die Welt der Finanzmärkte aber nicht."St.Gallen - Die Rezessionspropheten haben Hochkonjunktur. Die Zinskurven sind in den meisten Industrieländern invers, zum Teil sehr deutlich. Die Renditen für Obligationen mit einer Laufzeit von 10 Jahren sind tiefer als die Zinsen für kurzfristige Gelder. In der Schweiz ist die Zinskurve zumindest flach. Die Zinsen sind hierzulande unabhängig von ihrer Laufzeit praktisch identisch.

