Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,12 Prozent auf 11'092,47 Punkte.Zürich - Zum Wochenstart startet der Schweizer Aktienmarkt ohne klare Richtung. Damit legt der SMI nach einem am Ende guten ersten Quartal zunächst eine kleine Verschnaufpause ein. Das Startquartal war am Freitag trotz der grossen Volatilität letztlich versöhnlich ausgefallen. Nun stellten sich Investoren die Frage, wie der Start in das zweite Jahresviertel in dieser Woche verlaufen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...