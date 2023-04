Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat zum zweiten Mal eine Marktstudie durchführen lassen. Sie zeigt, dass das Interesse an Solarenergie in der Bevölkerung ansteigt. 84 Prozent der Hausbesitzer:innen in Deutschland setzen demnach bereits auf eine eigene Photovoltaik-Anlage oder wollen sich eine solche Anlage zur Erzeugung von sauberer Solarenergie anschaffen. Das hat die Solarwatt-Marktstudie 2023 ergeben, die das Hamburger Meinungsforschungsinstitut Appinio im März im Auftrag des Photovoltaik-Anbieters ...

