Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,02 US-Dollar. Das waren 4,13 Dollar mehr als am Freitag.New York / London - Die Ölpreise haben am Montag mit einem Höhenflug auf die Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ reagiert. Bis zum Mittag haben sie die Kursgewinne aus dem frühen Handel etwas ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,02 US-Dollar. Das waren 4,13 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West...

