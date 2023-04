Teilen: Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird am Dienstag ihre monatliche Sitzung abhalten. Die Schlüsselfrage ist, ob die RBA eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegen wird und wie sie die Zinsentwicklung in naher Zukunft erwartet, berichten die Ökonomen der Commerzbank. Wird die RBA eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegen? "Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...