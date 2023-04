Die Vorgänge rund um die CS dürften bei den kantonalen Wahlen am Sonntag die SVP gestärkt haben. Davon geht der Politologe Michael Hermann aus.Bern - Die Vorgänge rund um die Credit Suisse (CS) dürften bei den kantonalen Wahlen am Sonntag die SVP gestärkt haben. Davon geht der Politologe Michael Hermann aus. Als zweiten Grund für den Erfolg der Partei sieht er die gestiegene Bedeutung des Themas Zuwanderung. Zum einen setzte sich mit den Zugewinnen der SVP ein Trend fort, wie Hermann am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

