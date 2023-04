Für den Dow Jones Industrial geht es im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 33 484,72 Zähler nach oben.New York - Die US-Börsen starten am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April. Getragen von hohen Kursgewinnen bei Titeln aus der Ölbranche setzten die Standardwerte im Dow Jones Industrial ihren jüngsten Kursaufschwung fort. Für den Wall-Street-Index, der es am Freitag erstmals seit drei Wochen wieder über Marke von 33 000 Punkten geschafft hatte, ging es im frühen Handel um 0,63...

Den vollständigen Artikel lesen ...