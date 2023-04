Der Pioniergeist von Motorola hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Mobilfunkbranche zu dem entwickelt hat, was sie heute ist.Zürich - Der Pioniergeist von Motorola hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Mobilfunkbranche zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Als solches hat das Unternehmen viele Weltneuheiten hervorgebracht, vom ersten kommerziell erhältlichen 5G-aufrüstbaren Smartphone bis hin zum ersten Clamshell-Smartphone. Einer der bedeutendsten Momente in der Geschichte der Mobilfunktechnologie...

Den vollständigen Artikel lesen ...