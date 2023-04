Früher haben wir uns oft auf Fotos verlassen. Mit Bildern, die von künstlicher Intelligenz erschaffen werden, ist das vorbei. Was bedeutet das für die Politik?Früher haben wir uns oft auf Fotos verlassen. Mit Bildern, die von künstlicher Intelligenz erschaffen werden, ist das vorbei. Was bedeutet das für die Politik? Zu den falschen Bildern auf dieser Seite könnte folgende Nachricht passen: Der russische Präsident Wladimir Putin hat überraschend den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in dessen Privatwohnsitz in Greenville, Delaware, getroffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...