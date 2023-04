An der Schweizer Börse SIX hat die Handelstätigkeit im März deutlich zugelegt. Der Umsatz im gesamten ersten Quartal 2023 liegt aber immer noch erheblich unter dem Wert des Vorjahres.Zürich - An der Schweizer Börse SIX hat die Handelstätigkeit im März deutlich zugelegt. Der Umsatz im gesamten ersten Quartal 2023 liegt aber immer noch erheblich unter dem Wert des Vorjahres. Besonders häufig wurden im März die Aktien der Credit Suisse gehandelt. Der Handelsumsatz erreichte im Berichtsmonat insgesamt 126,2 Milliarden Franken, das waren knapp 48 Prozent mehr als noch im Februar...

Den vollständigen Artikel lesen ...