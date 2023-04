In dem Jahr 2022 beliefen sich die peruanischen Himbeerexporte auf 5,5 Tonnen im Wert von 16.000 USD, berichtet FreshFruit. Obwohl diese Zahlen im Vergleich zu den wichtigsten Produkten in dem landwirtschaftlichen Exportkorb viel niedriger sind, gelten Himbeeren als ein Produkt mit großem Potenzial und befinden sich in einer Phase der Ausweitung der Anbauflächen, insbesondere in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...