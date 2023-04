CS-Präsident Axel Lehmann hat sich an der Generalversammlung vom Dienstag für das Scheitern der Grossbank entschuldigt.Zürich - CS-Präsident Axel Lehmann hat sich an der Generalversammlung vom Dienstag für das Scheitern der Grossbank entschuldigt. Ausserdem verteidigte er die geplante Übernahme durch die UBS. «Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung», sagte Lehmann laut Redetext am Dienstag vor...

