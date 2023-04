Im Jahr 2020 haben 2,54 Milliarden Menschen weltweit ihre Shopping-Tour in das World Wide Web verlegt. Schenken wir den aktuellen Berechnungen der Digital Market Outlook glauben, wird die Zahl bis 2025 auf bis zu 3,69 Milliarden ansteigenOlpe - Eine Shopping-Tour war noch nie einfacher als in unserer digitalen Welt. Mit der Einführung von E-Commerce und den ständig weiterentwickelten Technologien wurde das Einkaufserlebnis immer weiter revolutioniert. Statt an langen Schlangen vor den Geschäften anzustehen, können Konsumenten jetzt ihre Lieblingsprodukte mit nur wenigen Mausklicks zu sich nach Hause liefern lassen.

