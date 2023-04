Das Stagflationsgespenst fühlt sich in einer unsicheren, von Angebotsknappheiten geprägten Welt pudelwohl. Für uns als Kapitalmarktteilnehmer bedeutet dies die Aussicht auf weiter spannende, aber anstrengende Zeiten.Von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie BlackRock Das Stagflationsgespenst hat uns das Jahr 2022 gründlich vermasselt. Schwaches Wachstum liess Unternehmensgewinne stagnieren und sorgte für fallende Aktienkurse. Eine von Angebotsknappheiten getriebene Inflation resultierte in steigenden Zinsen, was Anleiheinvestoren historische Verluste beibrachte. In der Kombination ergab sich damit für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...