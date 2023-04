München - Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat der SC Freiburg den FC Bayern München 2:1 geschlagen. Damit scheidet Bayern aus dem Pokal aus.



Mit Freiburg zieht neben Frankfurt das zweite Team ins Halbfinale ein. Nach einem zähen Start gingen die Bayern dank Dayot Upamecano in der 20. Minute in Führung. Damit kam mehr Bewegung in die Partie: Nicolas Höfler erzielte in der 27. Minute den Ausgleich und verschaffte den Freiburgern einen deutlichen Motivationsschub. Dennoch dominierte Bayern die zweite Halbzeit mit ordentlich Druck.



In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang es Freiburg dennoch, die Bayern zu schlagen: Das entscheidende Tor schoss Lucas Höler.