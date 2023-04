Die offizielle Eröffnung der Mango-Exportsaison der Elfenbeinküste für die europäischen Märkte ist für den 5. April angesetzt. Die ersten Container mit Früchten werden in der KW 16/17, also Ende April, erwartet, so sagt das Zentrum für Internationale Kooperation in Agronomischer Forschung für Entwicklung (CIRAD). Bildquelle: Shutterstock.com Nach...

