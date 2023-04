Die Resonanz in Thüringen kann sich sehen lassen: Im aktuellen Schuljahr werden thüringenweit 288 Schulen mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Fast 45.000 Kinder erhalten so eine breite Auswahl an regionalen und saisonalen Produkten. Bildquelle: Shutterstock.com Neben dem Klassikern Apfel, Tomaten und Gurken, gibt es auch Fenchel, Pastinaken und Schwarzwurzeln. Begleitende...

Den vollständigen Artikel lesen ...