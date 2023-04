Nur neun Monate nach dem Spatenstich im Mai 2022 hat EDEKA Rhein-Ruhr nun offiziell den Schlüssel für das Logistikzentrum an Picnic übergeben. Damit liegt der Fokus für den Online-Lebensmittelhändler am Waldteich-Gelände in Oberhausen nun auf dem Innenausbau. Foto © EDEKA Unternehmensgruppe Rhein-Ruhr "Vor knapp dreieinhalb Jahren haben wir von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...