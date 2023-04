Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA), in dem der DFHV Mitglied ist, hat sich am 24. März 2023 zusammen mit zahlreichen weiteren Dachverbänden an die Bundesregierung gewandt. In einem offenen Brief wurde deutlich und kritisch auf die zunehmenden Probleme bei Gesetzgebungsverfahren hingewiesen. Die Verbände beklagen, dass die...

Den vollständigen Artikel lesen ...