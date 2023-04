Am Dienstag ist die Bewerbungsphase für das 8. Kickstart Innovationsprogramm mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft mit über 40 öffentlichen und privaten Akteuren gestartet.Zürich - Am Dienstag ist die Bewerbungsphase für das 8. Kickstart Innovationsprogramm mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft mit über 40 öffentlichen und privaten Akteuren gestartet. Über 100 Innovation Challenges wurden von den Unternehmen und öffentlichen Institutionen identifiziert. Die Suche nach den Themen der Zukunft findet in fünf Bereichen statt: New Work & Learning...

