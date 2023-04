"Ich bin zuversichtlich, dass der neue CEO Sergio Ermotti mit seinem Leistungsausweis und seiner Erfahrung die Bank sicher durch diese nächste Phase führen wird."Zürich - Der Zusammenschluss der UBS mit der Credit Suisse wird nach Ansicht von UBS-Noch-Konzernchef Ralph Hamers eine grosse Herausforderung. Aber bei der UBS könne man mit Veränderungen gut umgehen. Die am 19. März vom Bund orchestrierte CS-Rettung durch die UBS sei ein Paukenschlag gewesen, sagte Hamers am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel laut Redetext.

