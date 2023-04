Bosch Rexroth liefert die Anlage zur Entladung und Demontage von Batteriemodulen aus Elektrofahrzeugen an die Battery Lifecycle Company. Sie will eine erste Pilotlinie mit der neuen Lösung in Magdeburg aufbauen.Die Battery Lifecycle Company, ein Joint Venture der Remondis-Tochter TSR Recycling und von Rhenus Automotive, errichtet in Magdeburg eine vollautomatisierte Batterierecycling-Anlage. Nach Angaben von Bosch ist es die erste dieser Art in Europa. Die Tochtergesellschaft des Stuttgarter Konzerns, Bosch Rexroth, wird dabei ihre neu entwickelten Maschinen zur Batterieentladung und Demontage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...