Am 20. April 2023 veranstaltet smapOne in Mainz erstmals das smapLand Festival - das No Code- und Tech-Event, bei dem Citizen Developer und No-Code-Interessierte sich vernetzen und austauschen können.Mainz - Wie wirkt man dem IT-Fachkräftemangel entgegen? Dank der Citizen-Development-Bewegung konnte eine Digitalisierungswelle ausgelöst werden, welche es ermöglicht, Workflows zur Digitalisierung analoger Prozesse aktiv mitzugestalten. Aus diesem Grund erweitert smapOne, Deutschlands bekanntester No-Code-Anbieter, sein Angebot um die neue Community-Plattform "smapLand".

Den vollständigen Artikel lesen ...