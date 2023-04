Die Fachagentur Windenergie an Land hat Daten zum Ausbau der NRW-Windkraft vorgelegt. Demnach sind im 1. Quartal 2023 nur sehr wenige neue Windenergieanlagen in Betrieb gegangen. Dafür steigt die Zahl der Genehmigungen auf 82. Beim Bau neuer Windenergieanlagen fehlt es in Nordrhein-Westfalen weiterhin an Aufwind. In den ersten drei Monaten sind landesweit lediglich 14 neue Windenergieanlagen mit zusammen 71 Megawatt Leistung neu in Betrieb gegangen. Das zeigt eine Quartalsauswertung der vorläufigen ...

